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سموتيريتش غادر اجتماع الكابينت جراء خلاف مع غالانت

الجمعة 24 مايو 2024 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتيريتش غادر اجتماع الكابينت جراء خلاف مع غالانت



القدس / سما /

غادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، جراء خلافات مع وزير الجيش يوآف غالانت، بسبب تأخيره في صرف ميزانية لشراء طائرات حربية من الولايات المتحدة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن سموتريتش، تعرض لهجوم عنيف من غالانت، بسبب تأخيره صرف ميزانية لشراء طائرات مقاتلة.

واشترط سموتريتش، الموافقة على ميزانية شراء الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة، تشكيل لجنة مراجعة ميزانية الدفاع، بحسب الصحيفة ذاتها.

وذكرت الصحيفة، أنّ غالانت، اتهم سموتريتش، بالابتزاز على حساب أمن إسرائيل، ما دفع الأخير إلى مغادرة الاجتماع بعد احتدام النقاش.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله خلال الاجتماع، "أنتم تنصبون لي كمينا في كل مرة، وتقولون إنني أتخلى عن أمن إسرائيل، وتجعلونني مذنبا بينما وزارة الدفاع لا توافق على لجنة مراجعة ميزانية الدفاع".

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرات التي يعرقل سموتريتش، شراءها من طرازي "إف-35" و"إف-15".

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تستعد لصفقة بيع أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 1.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، نشبت العديد من الخلافات الداخلية في حكومة تل أبيب، غالبا كان الوزراء اليمينيون طرفا فيها، حول عدة أمور تضمنت تبادل الاتهامات بالفشل العسكري وكيفية إدارة الحرب على غزة، واليوم التالي للحرب.

#بتسلئيل سموتيريتش #غالانت #الكابينت

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