مصدر مصري رفيع : إسرائيل لا تزال غير مُؤهّلة لإبرام اتفاق هدنة بغزة ..

القاهرة/ سما/

قال مصدر مصري، الخميس، إن إسرائيل “لا تزال غير مؤهلة” لإبرام اتفاق هدنة بقطاع غزة، الذي يعاني حربا شرسة منذ نحو 8 أشهر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ذلك المصدر لقناة القاهرة الإخبارية الخاصة، دون الكشف عن هويته، واكتفت بوصفه بأنه “رفيع المستوى”.

ووفق المصدر فإن “الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”، دون توضيح الأسباب.

وجاءت التصريحات بعد ساعات من إعلان هيئة البث العبرية الرسمية، الخميس، بأن “المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) أوعز إلى الفريق المفاوض بمواصلة التباحث حول إعادة المخطوفين (لدى حركة حماس منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)”.

وأضافت أن “مسؤول ملف المخطوفين والمفقودين من طرف الجيش، نيتسان آلون قدم خلال جلسة الكابينت التي استغرقت نحو 5 ساعات عرضا جديدا بلورته الدوائر الأمنية، بهدف تحريك عملية التفاوض المجمدة منذ نحو أسبوعين”.

وتابعت الهيئة أن الطرح الجديد يتضمن “حلا وسطا إزاء نقاط خلافية مع حماس وإصرارا إسرائيليا على مسائل أخرى”، دون مزيد من التفاصيل.

كما أشارت إلى أن الاقتراح “نال إجماعا كاملا من أعضاء الكابينت”.

وعُقد اجتماع حكومة الحرب على وقع استمرار الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق، وإعادة المحتجزين لدى حماس.