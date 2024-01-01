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رئيسا الموساد والسي اي ايه يلتقيان في اوروبا لبحث تجديد مفاوضات التهدئة

الخميس 23 مايو 2024 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسا الموساد والسي اي ايه يلتقيان في اوروبا لبحث تجديد مفاوضات التهدئة



القدس المحتلة / سما/

 قال مسؤول أميركي اليوم (الخميس) إن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز سيجتمع في أوروبا خلال الأيام المقبلة مع رئيس الموساد الإسرائيلي ديدي بارنيع.

ووفقا للمسؤول فإن هدف اللقاء لبحث سبل استئناف المفاوضات بشأن إطلاق سراح المختطفين. وقال المسؤول أيضًا إن هناك احتمال أن يشارك مسؤولون قطريون ومصريون أيضًا في الاجتماع، لكن هذا لم يتم تأكيده بعد.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير ، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء قرروا الليلة الماضية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي، توسيع تفويض فريق التفاوض. وذكر المسؤول أيضًا أنه على الرغم من ذلك، ليس من المؤكد حدوث انفراجة في المحادثات حول صفقة المختطفين.


ودعا قادة المؤسسة العسكرية في اسرائيل الى إبرام صفقة تبادل اسرى باسرع وقت ممكن، حتى لو كان الثمن بحث مقترح وافقت عليه حماس .

وذكر موقع "واللا" نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والوزراء الأعضاء في كابينيت الحرب، قرروا توسيع صلاحيات الوفد المفاوض؛ رغم ذلك؛ أوضح أنه "ليس من المؤكد أنه سيكون من الممكن تحقيق اختراق في المحادثات حول صفقة الرهائن".

من جهتها نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر بأن مجلس الحرب كلف فريق التفاوض بصياغة مقترح إسرائيلي محدد لعرضه على الوسطاء.

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