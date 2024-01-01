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القسام تكشف: قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة اسر في 7 اكتوبر

الخميس 23 مايو 2024 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تكشف: قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة اسر في 7 اكتوبر



غزة / سما/

كشفت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة الإسرائيلية أساف حمامي تمّ أسره في 7 تشرين الأوّل، في عملية "طوفان الأقصى".

ونشرت "القسام" في مقطع فيديو صورا لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أساف حمامي، مؤكدة أنه "تم أسره في 7 تشرين الاول الماضي.

وأوضحت "القسام" أن اللواء حمامي تعرض للإصابة أثناء اعتقاله.

ووجهت سؤالا باللغتين الإنكليزية والعبرية جاء فيه: "ما هو مصيره الآن؟".

وأضافت: "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر!!".

وكانت إسرائيل أعلنت أنّ حمامي قُتِلَ في 7 تشرين الأوّل الماضي، خلال الهجوم الذي نفذته "حماس".

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