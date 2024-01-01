اكثر من 100 شهيد خلال 24 ساعة..اغتيال مساعد قائد الأمن الوطني في غزة

غزة / سما/

استشهد اللواء ضياء الدين الشرفا، مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قيامه بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة صباح اليوم.

وأصيب في الغارة أربعة ضباط آخرين برفقته، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء شعبنا في ظل العدوان.بحسب بيان وزارة الداخلية.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة إن 91 مواطنا استشهدوا وأصيب 21 آخرون في هجمات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية .

وبحسب الوزارة، بذلك ارتفع عدد الشهداء إلى 35800 شخصًا وأصيب 80011 شخصًا في إسرائيل منذ اندلاع الحرب.