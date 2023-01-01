الجيش الإسرائيلي يكشف أنه حذر نتنياهو قبل وقوع هجوم حماس والاخير ينفي

القدس المحتلة / سما/

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما كشفه الجيش الإسرائيلي بشأن التحذيرات التي أرسلت إليه بشأن تزايد خطر الحرب.قائلا" إن التحذيرات التي أرسلتها إليه لم تشر إلى نية حماس الهجوم من قطاع غزة، بل على العكس. ووفقا له، فقد قدرت الاستخباراتأن حماس لا تريد مهاجمة إسرائيل من غزة .

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الفترة التي سبقت هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، أربع وثائق تحذر من "كيف ينظر أعداء في جميع الجبهات الضرر في التكتل الاجتماعي في دولة إسرائيل وفي الجيش الإسرائيلي خصوصا".

وبحسب الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تلقى رئيس الوزراء نتنياهو بين شهري مارس/آذار ويوليو/تموز 2023، أربعة رسائل تحذيرية مختلفة من شعبة المخابرات بشأن تصور الضرر الذي يلحق بتماسك دولة إسرائيل بين أعداء إسرائيل، وتأثير ذلك على إسرائيل والدولة.

تسببت الاحتجاجات ضد الإصلاح القانوني في عاصفة وصدع كبير بين المعسكرات السياسية في إسرائيل العام الماضي. وأذكر أن 1142 جندي احتياط، بينهم نحو 500 طيار، أعلنوا في شهر تموز/يوليو الماضي، عن وقف تطوعهم في الاحتياط بسبب استمرار التشريع القانوني . وقد أحدث ذلك اضطراباً كبيراً في سلاح الجو، حتى أن الجنرال تومر بار ادعى أن هناك ضرراً عميقاً في التماسك وأن سلاح الجو لن يكون كما كان بعد الأزمة الحالية.

إلا أن نتنياهو نفى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي بعد "طوفان الأقصى" والحرب على غزة، أنه تلقى تحذيرات من إمكانية نشوب حرب. وكتب نتنياهو في حسابه في "تويتر" أنه "خلافا للادعاءات الكاذبة، لم يُقدم في أي وضع وأي مرحلة تحذيرا لرئيس الحكومة نتنياهو حول نوايا حرب من جانب حماس".