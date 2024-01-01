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الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول صناعة الوسائل القتالية في حزب الله

الخميس 23 مايو 2024 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول صناعة الوسائل القتالية في حزب الله



القدس المحتلة / سما/

 أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، أنه اغتال محمد علي ناصر فران المسؤول عن صناعة الوسائل القتالية في "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "فران كان يعمل خلال السنوات الأخيرة على صناعة وسائل قتالية استراتيجية وفريدة لحزب الله، حيث تمت مهاجمة بعض البنى التحتية التي كان مسؤولا عنها في جنوب لبنان خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف: "يشكل اغتياله جزءا من نشاطنا لضرب قدرات حزب الله على التعاظم من خلال الأسلحة والوسائل القتالية المصممة لاستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الخميس سيارة على طريق كفردجال -النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد سائقها وإصابة 3 طلاب كان داخل "فان" مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.

وفي وقت لاحق نعى "حزب الله في بيان: "الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

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