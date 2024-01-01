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الخزانة الأميركية: قطع إسرائيل علاقتها بالبنوك الفلسطينية سيزعزع استقرار اقتصاد الضفة

الخميس 23 مايو 2024 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخزانة الأميركية: قطع إسرائيل علاقتها بالبنوك الفلسطينية سيزعزع استقرار اقتصاد الضفة



رام الله / سما/

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إسرائيل من قطع علاقات بنوكها مع المقرضين الفلسطينيين، قائلة إن تهديداتها بإلغاء الإعفاء الحيوي بين المؤسسات المالية ستحرم السلطة الفلسطينية من الخدمات الأساسية ومصادر الإيرادات.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لن يجدد الإعفاء السنوي عندما ينتهي في الأول من يوليو/تموز.

وقالت يلين يوم الخميس “إنني أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى قطع تواصل البنوك الفلسطينية مع بنوك المراسلة الإسرائيلية”.

وقال مسؤولون إن إلغاء الإعفاء سيؤدي إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية.

ومن المقرر مناقشة هذه القضية في اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في ستريسا بإيطاليا خلال الأيام المقبلة.

وقالت يلين إن وزارة الخزانة الأمريكية حثت الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ إجراء “من شأنه أن يعزز الاقتصاد الفلسطيني وأعتقد أمن إسرائيل نفسها”.

وأضافت: “نحن وشركاؤنا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والحد من العنف في الضفة الغربية، وتحقيق الاستقرار في اقتصاد الضفة الغربية”.

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