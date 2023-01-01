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إسرائيل توافق على تشريح جثمان الطبيب عدنان البرش

الخميس 23 مايو 2024 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توافق على تشريح جثمان الطبيب عدنان البرش



غزة / سما /

وافقت اسرائيل اليوم الخميس، على تشريح جثمان الطبيب عدنان البرش الذي استشهد في سجن عوفر بمشاركة ممثل عن عائلته.

وكانت طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة بفتح تحقيق دولي فوري وعاجل في جريمة تعذيب واغتيال الشهيد الدكتور عدنان البرش داخل سجون الاحتلال.

يشار الى أن الطبيب البرش أشهر جراحي غزة استشهد في سجون الاحتلال بعد أشهر من اعتقاله أثناء مزاولة عمله بأحد مستشفيات القطاع.

والبرش استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بغزة اعتقل في ديسمبر/ كانون الأول 2023 خلال تواجده في مستشفى العودة شمال القطاع إلى جانب مجموعة أطباء.

#الجيش الإسرائيلي #عدنان البرش #الطبيب #وزارة الصحة

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