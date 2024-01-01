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السعودية: تأشيرة الزيارة لا تتيح لحاملها أداء الحج

الخميس 23 مايو 2024 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: تأشيرة الزيارة لا تتيح لحاملها أداء الحج



الرياض / سما /

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 21 حزيران/يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس أن "تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج"، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة.

وشدد على أن "من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة".

وأفادت وزارة الداخلية السعودية الأسبوع الماضي عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10 آلاف ريال (2666 دولار) بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواء كان مواطنا أو مقيما.

وقالت الداخلية أنها ستضاعف الغرامة ضد المخالفين حال تكرار المخالفة، فضلا عن ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة.

#السعودية #الحج

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