البرتغال تعلن رغبتها الاعتراف بفلسطين

لشبونة / سما /

أعربت السلطات البرتغالية عن رغبتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، لكنها تريد تحقيق أقصى قدر من الإجماع وإشراك أكبر عدد ممكن من الدول في اتخاذ القرار بين دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك نقلا عن وكالة Lusa البرتغالية نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية البرتغالية، قال إن البرتغال تجري مشاورات مع مختلف الدول من أجل تحقيق "أكبر قدر من التوافق"، وإشراك أكبر عدد ممكن من الدول في اتخاذ القرار.

وبحسب المصدر، فإن حل هذه المشكلة هو "قضية حيوية"، وموقف حكومة البلاد من مسألة الاعتراف بفلسطين أعلنه في وقت سابق وزير الخارجية باولو رانجيل صراحة، وهو ما يتسق مع موقف وزير الخارجية السابق.

وتم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما اتخذت 8 دول أخرى هذه الخطوة في عام 1988، قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي (بلغاريا وقبرص والتشيك وهنغاريا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا)، واتخذت نفس القرار السويد عام 2014.