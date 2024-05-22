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الاحتلال يستولي على 6 دونمات من أراضي نحالين والجبعة

الخميس 23 مايو 2024 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على 6 دونمات من أراضي نحالين والجبعة



بيت لحم / سما /

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الخميس، عن استيلاء قوات الاحتلال الاسرائيلي على نحو 6 دونمات من أراضي قريتي نحالين والجبعة في محافظة بيت لحم، تحت مسمى أمر بوضع يد لأغراض عسكرية وأمنية والذي حمل الرقم ت/24/27.

وأضاف شعبان في بيان صادر عن الهيئة، أن هذا الأمر العسكري يعتبر تطبيقاً فعلياً جديداً لمخطط المناطق العازلة التي اقترحها وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلائيل سموتريتش بداية العدوان على قطاع غزة، والذي يهدف للاستيلاء على عشرات الدونمات من الأراضي حول المستعمرات، ومنع الوصول إلى مئات الدونمات التي تحيط بها، مما سيتسبب بحرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها ورعايتها.

وأكد، أن هذا الإجراء يستهدف الأراضي التي تحيط بمستعمرة "جفعوت" المقامة على أراضي قرية نحالين.

وطالب شعبان، المواطنين بضرورة التوجه إلى مكتب الهيئة في محافظة بيت لحم من أجل بناء ملف قانوني يفشل المخطط الاحتلالي ويقوض مساعي دولة الاحتلال بالاستيلاء على المزيد من الأراضي.

#الاحتلال #نحالين #الجبعة #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

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