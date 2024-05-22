المستشفيات الإسرائيلية تسجل زيادة كبيرة بعدد الجنود الجرحى

القدس / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المستشفيات أبلغت عن زيادة كبيرة في عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى مع تكثيف العمليات بقطاع غزة.

وبحسب معطيات للجيش الإسرائيلي فإن حصيلة الجنود الإسرائيليين الجرحى وصلت إلى 3568 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وبلغت حصيلة الجنود الإسرائيليين الجرحى منذ بدء العمليات البرية 1776، أما بالنسبة للجنود الذين ما زالوا يخضعون لتلقي العلاج في المستشفيات فهم على النحو التالي: 27 بحالة خطيرة و171 بحالة متوسطة و59 بحالة طفيفة.

ووصلت حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 631 قتيلا.