تقديرات إسرائيلية: محكمة لاهاي ستأمر بوقف الحرب

لاهاي / سما /

تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أوامر غدا بوقف الحرب في غزة.

وقال مسؤول اسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم" صباح اليوم (الخميس) إنه هناك احتمال كبير أن تبت المحكمة التي ستجتمع غدًا في طلب جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتعلن عن إصدار الأوامر.

السيناريوهان المحتملان: أوامر بوقف العملية في رفح، أو أوامر بوقف الحرب في غزة بشكل عام. وفي المرة الماضية قضت المحكمة بناء على طلب المدعي أوامر بزيادة المساعدات الإنسانية، لكن هذه المرة تقدر إسرائيل أنها لن تكتفي بذلك بل ستامر بوقف الحرب في غزة.





الاوامر بوقف الحرب هي السيناريو الأكثر خطورة الذي تخشاه إسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى في لاهاي في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد تجعل من الصعب على إسرائيل مواصلة مهمتها في غزة، رغم أن إسرائيل تؤكد مرارا وتكرارا أنها غير ملتزمة بقرار وقف الحرب.