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خارجية الاتحاد الأوروبي: سنعمل على موقف مشترك للأعضاء الـ27 بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

الخميس 23 مايو 2024 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خارجية الاتحاد الأوروبي: سنعمل على موقف مشترك للأعضاء الـ27 بشأن الاعتراف بدولة فلسطين



غزة / سما /

أعلن منسق شؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الأربعاء، أنه “أخذ علمًا” باعتراف دولتين من الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إسبانيا وأيرلندا، بدولة فلسطين معربًا عن رغبته في العمل من أجل “موقف مشترك” للاتحاد.

وقال بوريل على منصة (إكس): “سأعمل بلا كلل، في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، مع جميع الدول الأعضاء لتشجيع اتخاذ موقف مشترك للاتحاد الأوروبي يقوم على أساس حل الدولتين”.

وقررت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب؛ ردًا على اعتراف دولهم بالدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، اتخذت الدول الثلاث هذه الخطوة بالتزامن، ما رفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان: بعد عودة سفيري إسرائيل من أيرلندا والنرويج، أمر وزير الخارجية يسرائيل كاتس بعودة سفيرنا في إسبانيا فورًا للتشاور بعد نية إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما أمر كاتس باستدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا لتوبيخهم الشديد، ومشاهدة “فيديو” بشأن هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق البيان.

#الاحتلال #جوزيف بوريل #فلسطين #أوروبا

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