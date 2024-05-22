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10 ألوية من جيش الاحتلال تقاتل في غزة حالياً

الخميس 23 مايو 2024 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 ألوية من جيش الاحتلال تقاتل في غزة حالياً



غزة / سما /

قالت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، إن 10 ألوية للجيش تقاتل حاليا في قطاع غزة، وهو أكبر عدد من الألوية منذ بداية العام الجاري.

وأشارت إلى إعادة لواء "ناحال" الذي يصنف بأنه أحد ألوية النخبة، للقتال في مدينة رفح جنوب غزة، ليكون اللواء الخامس الذي يقاتل في المدينة التي بدأ جيش الاحتلال باجتياحها في السادس من أيار/مايو الجاري.

وكانت قيادة جيش الاحتلال، أعلنت في 25 نيسان/أبريل الماضي، سحب لواء "ناحال" من قطاع غزة، بعد مشاركته في العمليات القتالية على مدار 6 أشهر، وذلك تحضيراً لعملية عسكرية في رفح.

وقالت الإذاعة: "الآن تقاتل 10 ألوية في قطاع غزة، وهو عدد قياسي من القوات، لم يكن موجوداً في القطاع منذ بداية العام الجاري".

واحتل الجيش الاسرائيلي يوم 7 أيار/مايو الجاري، الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، وأغلقه أمام المساعدات الإنسانية التي كانت تتدفق ببطء.

وقاقم إغلاق المعبر من كارثية الأوضاع في قطاع غزة، حيث يواجه قرابة 2.3 مليون فلسطيني خطر مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال ومسنين، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

#الجيش الإسرائيلي

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