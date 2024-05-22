اعتقالات في الضفة

الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال بيت لحم واعتقلت 10 مواطنين، هم: عاطف محمد الكار (28 عاما)، ونائل ربحي طقاطقة (48 عاما)، ونجله نادر (20 عاما)، وشكيب عبد الجميل طقاطقة (35 عاما)، ومحمد حسن عبد الجميل (22 عاما)، وأحمد عياش خليل ثوابتة (37 عاما)، وعلي محمد طقاطقة (31 عاما) من بلدة بيت فجار، ومن حوسان اعتقلت محمد خالد حمامرة (18 عاما)، وريان ايهاب حمامرة (15 عاما)، وعبد الرحمن ياسر حمامرة (16 عاما)، وشقيقه نصرالله (20 عاما).

فيما اقتحمت قوات الاحتلال رام الله واعتقلت الشابين عبد الرحمن البرغوثي من كوبر، وساهر خليل عرقوبمنكفر عين.