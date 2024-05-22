اليوم 230 من الحرب: شهداء بالعشرات وقصف متواصل على رفح وغزة وجباليا

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 230 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 62 شهيدا و138 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى35709 شهيدا و79990 اصابة .

غزة والشمال

ونفذت طائرات الاحتلال ثلاث غارات عنيفة ليلا على مدينة غزة ادت لاستشهاد 16 مواطنا بينهم عشرة أطفال.

وارتقى عشرة شهداء في قصف مسجد ومدرسة فاطمة الزهراء الذي يؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما ادى قصف إسرائيلي لمنزل عائلة شابط في شارع المعامل بنفس الحي لاستشهاد خمسة مواطنين.

واستشهد مواطن واصيب اخرون في قصف شقة سكنية بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وفي جباليا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مخيم جباليا لليوم الثاني عشر، وتسيطر بالقوة النارية على بلوكات 1,2,3,4,5 ومربع رياض الصالحين، وحي القصاصيب حتى مسجد عائشة، وعزبة ملين، وشارع العجارمة، وتل الزعتر، والمناطق الشمالية منه حتى أبراج الشيخ زايد، والمناطق الشرقية لجباليا "عزبة عبد ربه، وحي السلام".

وقصف جيش الاحتلال نازحين امام مدرسة ابو حسين ما ادى لاستشهاد اربعة منهم واصابة أعداد اخرى فيما استشهد خمسة مواطنين في قصف منزل عائلة علون في منطقة الجرن بالمخيم.

وأحرقت قوات الاحتلال مربعات سكنية جديدة في محيط مركز شرطة المخيم، والمناطق الشرقية الشمالية منه.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشقى العودة في تل الزعتر، بعد محاصرته لليوم الرابع، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب غزة بعد اعتقال أحدهم، وطالبت مرافقي المرضى بالخروج منه، ولم يعرف مصير المرضى حتى اللحظة

مع العلم أن مجموع المحاصرين الذين كانوا داخل المستشفى بلغ 148 شخصا.

وحاولت الطواقم الطبية إعادة العمل داخل مستشفى كمال عدوان صباح اليوم، لكن الخطورة التي تشكلها قوات الاحتلال المتمركزة إلى الشرق منه تحول دون ذلك.

ودمرت طائرات الاحتلال بناية مكونة من خمس طبقات تعود لعائلة العجرمي في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاقها مدخل بلدة بيت حانون ومحاصرتها للنازحين في مدارس الإيواء القريبة منها.

جنوب القطاع

وفي رفح تواصل دوي الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي لقصف الأحياء الشرقية ووسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد مواطن واصيب اخرون في قصف على شقة سكنية لعائلة الشاعر قرب لفة بدر شمال غرب رفح فيما أحرقت طائرات الكود كابتر حسبة السمك على شاطيء البحر.

وتقوم دبابات إسرائيلية دخلت إلى بلوك o على الحدود المصرية الفلسطينية غرب بوابة صلاح الدين على تجريف المنطقة والتقدم اكثر جهة الغرب.

واطلقت الدبابات قذائف مدفعية باتجاه دوار العودة .

وتغلق إسرائيل معبر رفح لليوم السادس عشر على التوالي .

وسط القطاع

واستشهد ثمانية مواطنين واصيب اخرون إثر قصف منزل لعائلة الشامي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع .

وقصفت المدفعية المناطق الشمالية والشرقية من مخيم البريج والمناطق الشمالية من مخيم النصيرات.