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الارصاد: ارتفاع على درجات الحرارة

الخميس 23 مايو 2024 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارصاد: ارتفاع على درجات الحرارة



غزة / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 24/05/2024: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 25/05/2024: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاحد 26/05/2024: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

و تحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين اليوم الخميس من خطر:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة

2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة

#الارصاد الجوية الفلسطينية #درجات الحرارة

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