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مسؤول إسرائيلي يهدد النرويج وإسبانيا وإيرلندا بعد اعترافها بدولة فلسطين .

الخميس 23 مايو 2024 05:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يهدد النرويج وإسبانيا وإيرلندا بعد اعترافها بدولة فلسطين .



القدس المحتلة/سما/

صرح السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور بأن إسرائيل "لن تنسى ولن تغفر" للدول التي اعترفت بدولة فلسطين بعد هجوم "حماس" على إسرائيل.

وقال بوسور في تصريح لموقع Table.Briefings إن تلك الدول "تساعد الإرهابيين".


وأضاف: "أثناء المجزرة المقبلة ستكون على أيديهم دماء الأبرياء. ونحن لن ننسى ولن نغفر ذلك لتلك الدول".

وجاء ذلك بعد أن أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو الجاري.

واستنكرت إسرائيل قرار الدول الثلاث، واستدعت سفراء تلك الدول لتسليمهم مذكرات الاحتجاج، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.

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