قناة إسرائيلية: القتال في جباليا يكلفنا الكثير من القتلى والجرحى

القدس المحتلة/سما/

أفادت ‏قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن القتال في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة يكلفنا الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.



وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أنه في الوقت الذي لا أحد يلوم أحد القيادة السياسية في تل أبيب بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، فإن المعارك العسكرية في مدينة جباليا تكلف بلاده الكثير من القتلى والجرحى.

وأوضحت القناة أن المعارك الدائرة في مدينة بيت حانون والمناطق الشمالية لقطاع غزة تتكرر يوميا فيها حالات سقوط القتلى والجرحى، ولا يلوم أحد القيادات السياسية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين وجندي في اشتباكات شمالي قطاع غزة.

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل الرائد جدعون حي ديرا، والنقيب يسرائيل يودكين، والرقيب إلياهو حاييم، قد سقطوا خلال المعارك والاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة.

وفي سياق ذي صلة، أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية بنشوب خلافات داخلية في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بشأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة.



وذكرت القناة مساء اليوم الأربعاء، أن خلافات كبيرة نشبت داخل لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، دفعت تساحي هنغابي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إلى التصريح بأن الحرب الدائرة على قطاع غزة لم تحقق أي من أهدافها.

وهو ما دفع بعضوة الكنيست تالي غوتليب إلى مهاجمته لأكثر من مرة، وهو ما أجبر القائمين على الاجتماع إلى إخراج البرلمانية الإسرائيلية من قاعة الاجتماع، بدعوى إفسادها لمناقشات اللجنة نفسها.



وأشار هنغابي إلى أن إسرائيل لم تنجح حتى الآن في إسقاط حركة حماس أو وضع شروط معينة لصفقة تبادل الرهائن وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة، كما لم تسمح تل أبيب بعودة المستوطنين إلى منازلهم في غلاف غزة.