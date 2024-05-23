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كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله

الخميس 23 مايو 2024 04:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله



بوغوتا/سما/

أعلنت كولومبيا التي يعتبر رئيسها غوستافو بيترو الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة بأنها “إبادة جماعية”، الأربعاء أنها ستفتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو للصحافيين إن الرئيس بيترو الذي يعد من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات “بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله” في الضفة الغربية.

وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه ايرلندا والنروج واسبانيا اعترافها بدولة فلسطينية، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الحرب الدامية في غزة.

وقطعت كولومبيا علاقاتها مع إسرائيل بعد أن وصف الرئيس الكولومبي نتانياهو بأنه “مرتكب لإبادة جماعية”.

وكان بيترو قد دعا المحكمة الجنائية الدولية بداية هذا الشهر إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو.

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