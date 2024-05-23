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25 شهيدا بينهم 10 أطفال جراء قصف إسرائيلي دموي على قطاع غزة

الخميس 23 مايو 2024 04:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
25 شهيدا بينهم 10 أطفال جراء قصف إسرائيلي دموي على قطاع غزة



غزة/سما/

 ارتقى 25  شهيدا على الأقل بينهم أكثر من 10 أطفال، وأصيب العشرات، فجر اليوم الخميس، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في قطاع غزة

وذكرت مصادر محلية أن 16 شهيدا بينهم 10 أطفال، ارتقوا، إكما أصيب عدد من المواطنين، ثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت المصادر بارتقاء مواطن إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع، يعود لعائلة الشاعر.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت فجر اليوم منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 8 شهداء.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا ماهولا في مخيم النصيرات، يعود لعائلة شهاب، ما أدى لارتقاء 8 شهداء معظمهم من الأطفال والنساء والإصابة عدد اخر، مشيرة إلى أن عدد الشهداء مرشح الارتفاع في هذا القصف جراء الإصابات الخطيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#مجزرة حي الدرج #غزة #رفح

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