حزب الله يكثّف ضرباته ضد مواقع الاحتلال

بيروت/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، في عدّة بياناتٍ صادرة عنها، اليوم الأربعاء، أنّها استهدفت عدداً من مواقع وثكنات وتجمّعات جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله في بيان:" نفذنا عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 22-05-2024، وفقًا للتالي:

▪️القطاع الشرقي:

1- الساعة 17:15 استهدفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة ‏مباشرة

2- الساعة 17:25 استهدفنا موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة

3- الساعة 17:25 استهدفنا مبنى يستخدمه جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة كفار جلعادي بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على ‌‌‏اعتداءاته على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف ‏المدنيين

4- الساعة 19:55 استهدفنا تجمع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة.

5- الساعة 20:30 نفذنا هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب بيت هلل حيث استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها ‌‏وجنودها وأصابت أهدافها بدقة

▪️القطاع الغربي:

1- الساعة 12:00 استهدفنا موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة.

2- الساعة ‌‏16:00 استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏اعتداءاته على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على ‌‏عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس

3- الساعة 18:38 استهدفنا موقع جل ‏العلام بقذائف المدفعيّة وأصبناه إصابة مباشرة.

عتداءات إسرائيلية

بدورها، أفادت مصادر لبانية أنّ عدة غاراتٍ إسرائيلية استهدفت القرى اللبنانية، وهي: عيتا الشعب، بلدة ميس الجبل، وأطراف بلدة مارون الراس، وأطراف بلدة العديسة لجهة بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وأضافت أنّ "مدفعية الاحتلال استهدفت المنطقة بين حولا وميس الجبل".



ولفتت إلى أنّ نيراناً مُباشرة من لبنان استهدفت موقعاً عسكرياً في ثكنة "أفيفيم" في الجليل الأعلى، شمالي فلسطين المحتلة، متابعاً أنّ "صواريخ من لبنان أُطلقت باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في الجليل الغربي".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حريق داخل مبنىً في مستوطنة "أفيفيم" بعد إصابته بصاروخ مُضاد للدروع، أُطلق من لبنان.



وكذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانفجار طائرة من دون طيار في "بيت هيلل" في الجليل الأعلى، كما دوّت صفارات الإنذار في المالكية في الشمال عند الحدود مع لبنان، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وتأتي هذه العمليات المستمرة في إطار الدور الإسنادي الذي تقوم به حركات المقاومة في المنطقة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي واستنزاف قواه ودعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للإبادة في قطاع غزّة.