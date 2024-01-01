تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس وزراء إيرلندا

رام الله/سما/

- أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس.

وقدم سيادته، الشكر لرئيس الوزراء الإيرلندي، على مواقف بلاده الشجاعة والمبدئية بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذه الخطوة العظيمة ستسهم في تعزيز السلام والعدل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعزيز تنفيذ حل سياسي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعرب الرئيس، عن أمله في أن تكون هذه الخطوة التي اتخذتها دول إيرلندا وإسبانيا والنرويج، مقدمة لاعتراف مزيد من الدول الأوروبية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لإعطاء الأمل في صنع السلام.

وجدد سيادته، التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء السيطرة على جميع معابر قطاع غزة وإغلاقها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرئيس، سنواصل العمل مع إيرلندا الصديقة، وجميع الأحرار في العالم، من أجل صنع السلام خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه منطقتنا والعالم، وصولا إلى إنهاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

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