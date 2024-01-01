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بلينكن يحث مصر على ضمان تدفق المساعدات إلى غزة

الخميس 23 مايو 2024 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يحث مصر على ضمان تدفق المساعدات إلى غزة



واشنطن/سما/

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصر على "بذل كل ما في وسعها لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال بلينكن في جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، إن القتال قرب معبر رفح جنوبي غزة الذي سيطرت عليه إسرائيل هذا الشهر، عقّد مهمة تقديم المساعدات.


وأضاف: "يتعين علينا من ثم العثور على طريقة للتأكد من أن المساعدات التي تدخل من معبر رفح يمكنها المرور بأمان، لكننا نحث بقوة شركاءنا المصريين على بذل كل ما في وسعهم للتأكد من تدفق المساعدات".


وكانت تقارير صحفية نقلت اتهامات مصادر إسرائيلية وأميركية لمصر بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

لكن مصدرا مصريا رفيع المستوى رد على هذه التهم، وطالب إسرائيل بـ"مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم التي تتجاوز الـ500 شاحنة، قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع".

ويعيش سكان غزة على شفا المجاعة، بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون دخول المساعدات إلى القطاع منذ أشهر.

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