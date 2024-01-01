22 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال على غزة

غزة/سما/

استُشهد 21 مواطنا على الأقل بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين، كانت تتجمع أمام محطة للمحروقات في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 منهم على الأقل، بينهم أطفال، وجرح 20 آخرين.

كما استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، عقب استهداف طيران الاحتلال لنازحين أثناء خروجهم من مركز إيواء بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وارتقى 8 شهداء بقصف الاحتلال منزلاً خلف مدرسة العروبة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية، استهدفت وسط وجنوبي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما دمرت زوارق الاحتلال الحربية مراكب صيادين على شاطئ رفح، كما قصفت المدفعية عدة مناطق في جباليا البلد شمال القطاع.