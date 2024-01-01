غالانت لقوات الاحتلال في غزة: مهمتكم ضرب حماس ومهمتنا تفكيك سلطتها

القدس المحتلة/سما/

كرر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، دعواته الضمنية إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لاتخاذ قرار وإجراءات عملية تتعلق بمحاولات الاحتلال لإسقاط سلطة حركة حماس في قطاع غزة، واستبداله بجهات يعتبرها غير معادية لإدارة القطاع مدنيا بينما يحتفظ لنفسه بالسيطرة العسكرية والأمنية على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية أن غالانت أجرى تقييمًا للوضع في مقر الفرقة 98 في الصفوف الأمامية وتلقى إحاطة حول تطور العمليات العسكرية للاحتلال و"القتال العنيف الذي تخوضه قوات الفرقة في جباليا، فوق وتحت الأرض"، كما قابل عناصر الكتيبة 202 من لواء المظليين التي تشارك في عمليات الاحتلال في غزة.

وقال غالانت إن "الكتيبة 202 والمظليين وجميع قوات الجيش الإسرائيلي تقاتل بشكل مثير للإعجاب. أنتم تدمرون حماس، وتقاتلون مرة تلو الأخرى. مهمتكم هي ضرب حماس والقضاء على المخربين؛ ومهمتنا هي التوصل إلى وضع نستبدل فيه سلطة حماس ونجد حلا لها. سننتصر في هذه الحرب ولن نتوقف حتى نحصل على نتيجة".

وتابع غالانت أن "هذه العملية، التي يتم تنفيذها من جميع الاتجاهات - من قبل القوات في الميدان ومن قبل أولئك الموجودين في مقرات القيادة، ستؤدي في النهاية إلى أن حركة حماس لن تظل موجودة هنا"، وذلك خلال حديث له لعناصر الكتيبة 202 من لواء المظليين التي تقاتل في قطاع غزة.

وأضاف "بينما تقاتلون وتقومون بمهامكم هنا في منطقة جباليا، سنعمل نحن على استبدال سلطة حركة حماس ونجد بديلا لها والتي لن تكون مرتبطة بحماس ما سيسمح لنا بمواصلة الذهاب إلى المزيد من الأماكن هنا، وبعد ذلك في الأماكن التالية حتى نقوم بتفكيك حماس بالكامل كنظام حكم في قطاع غزة".

ويأتي حديث غالانت عن مهمة القيادة السياسية بـ"انتزاع السلطة من حركة حماس واستبدال النظام الحاكم في قطاع غزة بجهة غير معادية لإسرائيل وغير مرتبطة في الحركة الفلسطينية"، بعد نحو أسبوع من المواجهة العلنية بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى عدد من وزراء، في ظل الخلافات حول "اليوم التالي" للحرب.

وكان نتنياهو قد دعا غالانت إلى القضاء على حركة حماس، وتنفيذ ذلك "دون أعذار"، في بيان مصور صدر عنه بعد أن عقد غالانت مؤتمرا صحافيا طالب فيه نتنياهو بـ"الإعلان أن إسرائيل لن تحكم قطاع غزة عسكريا"، وطالبه باستبدال سلطة حماس بـ"جهات فلسطينية مدعومة من الدول العربية على قطاع غزة"، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو ردا على تصريحات غالانت: "لست مستعدا لاستبدال فتحستان (حركة فتح) بحماسستان (حماس)". وأضاف: "بعد مذبحة 7 أكتوبر، أصدر توجيهات بتدمير حماس، ويقاتل الجيش الإسرائيلي والأذرع الأمنية لتحقيق ذلك، وطالما بقيت حماس على حالها، لن تدخل أي جهة لإدارة غزة مدنيا". وادعى أن "السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتربي عليه وتموله".