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هاليفي: القتال في غزة أو لبنان يتطلب الإصرار ولا توجد إنجازات سهلة

الأربعاء 22 مايو 2024 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي: القتال في غزة أو لبنان يتطلب الإصرار ولا توجد إنجازات سهلة



القدس المحتلة/سما/

زار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي لواء الاحتياط 551 لتفقد مستوى الجاهزية على الجبهة الشمالية.

رافق هاليفي في الجولة كل من قائد المنطقة الشمالية، الجنرال أوري غوردين، وقائد القوات البرية، الميجر جنرال تمير يدعي، وقائد المركز الوطني للتدريبات البرية، البريغادير كوبي هيلر، وقائد اللواء 551، الكولونيل عيدو كاس وآخرون.

وقال هاليفي في كلمة ألقاها أمام الجنود: "القتال في غزة، أو لبنان يتطلب الإصرار.. لا توجد إنجازات سهلة. علينا التحلي بقدر كبير من الإصرار أكثر من الجانب الآخر. ننظر للأمام.. السبيل الكفيل بإعادة سكان الشمال يمر من خلال الإبداع والتخطيط الصحيح والإصرار القوي".

وأضاف: اللواء ينجز عملا كثيرا جدا، ويملك تجربة طويلة للغاية، والكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها بأثمان نعرفها جيدا.

وتابع قائلا: "أقول لكم إننا عازمون على الاستمرار ونعمل بجد.. مستعدون للتعامل مع التحديات على الجبهة الشمالية ومواصلة العمل على الجبهة الجنوبية ومكافحة الإرهاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

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