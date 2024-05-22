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مصدر مصري يحذر من مخططات إسرائيلية..

الأربعاء 22 مايو 2024 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مصري يحذر من مخططات إسرائيلية..



القاهرة/سما/

جدد مصدر مصري رفيع المستوى رفض مصر بشكل قاطع مخططات إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء، مؤكدا أن القاهرة لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها.


وأكد المصدر المصري أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن المشكلة عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول لأراضيها يؤكد نوايا ومخططات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين لسيناء وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

ونوه بأن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا، مشيرا إلى أنه على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتي تتجاوز 500 شاحنة قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قد قال إن بعض الأطراف تقوم بممارسة لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم بهدف التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة.

وقال المصدر إن "هذه الأطراف تارة تتهم قطر وتارة تتهم مصر للتهرب من قرار وقف إطلاق النار بغزة".

ونوه بأن مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ومن الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة ونتحدى إذا كان بالإمكان نسب ماتم نشره لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة.

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