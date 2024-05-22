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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وجندي بمعارك في شمال قطاع غزة

الأربعاء 22 مايو 2024 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وجندي بمعارك في شمال قطاع غزة



أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل 3 جنود من بينهم ضابط احتياط، وضابط نظامي في "لواء كفير" وحدة "نيتساح يهودا" المتدينة، وجندي اخر في معارك شمال قطاع غزة.

كما أعلن أيضا عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة من بينهم ضابط من "الفرقة 97".

ونشر جيش الاحتلال أسماء الثلاثة الجنود الذين قتلوا في معارك بشمال قطاع غزة، وهم: 

- الرائد (احتياط) جدعون شاي ديروي (33 عامًا) من تل أبيب، مقاتل في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية.

- النقيب إسرائيل يودكين، 22 سنة، من كفر حباد، ضابط قتالي في الكتيبة 97، لواء كفير.

- الرقيب إلياهو حاييم مسلم 21 عاماً من رعنانا، مقاتل في الكتيبة 97 لواء كفر،.

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