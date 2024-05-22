إصابة منزل شمال فلسطين المحتلة بصاروخ أطلق من لبنان

القدس المحتلة/سما/

أصاب صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، الأربعاء، منزلا في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة، وفق إعلام عبري.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية: "أطلق مسلحون صاروخا مضادا للدبابات على موشاف أفيفيم في الجليل الأعلى ما تسبب بوقوع أضرار واندلاع حريق".

وأضافت: "دوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن حزب الله استشهاد اثنين من عناصره بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة الشهداء المعلنة إلى 310 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.