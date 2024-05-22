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محافظتا غزة والشمال خرجتا عن تقديم الخدمة الصحية

الأربعاء 22 مايو 2024 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظتا غزة والشمال خرجتا عن تقديم الخدمة الصحية



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "توقُّف الخدمة الصحية في محافظتي غزة والشمال ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد 700 ألف إنسان".

وأضاف: "يستمر الاحتلال في تدمير كل مقومات الحياة لشعبنا الفلسطيني، وعلى رأس ذلك الحق في العلاج والدواء، حيث لا يزال الاحتلال يستهدف القطاع الصحي والمستشفيات بشكل ممنهج وتخريبي".

وتابع: "محافظتي غزة وشمال غزة خرجتا عن الخدمة الصحية بشكل كامل، ولم يعد لهما المقدرة حتى على تقديم الخدمات الطبية الثانوية، وذلك بعد خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، وحصار مستشفى العودة لليوم الرابع على التوالي".

وأكد الإعلامي الحكومي "توقف خدمة الرعاية الأولية وتوقف خدمات الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال بفعل استمرار التوغل البري في شمال القطاع لليوم الثاني عشر على التوالي".

وطالب "بضرورة وأهمية تقديم دعم عاجل من مستشفيات ميدانية، ووفود طبية، وأدوية، ووقود إلى محافظتي غزة وشمال غزة لضمان توفير الحد الأدنى والمعقول من الخدمة الطبية والرعاية الصحية قدر المستطاع".

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية إلى "ضرورة حماية المنظومة الصحية وكوادرها وتمكينها من مواصلة أعمالها بدلاً من استهدافها وقتلها ومطاردتها واعتقالها من قبل الاحتلال".

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