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صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 35 ألفا و709

الأربعاء 22 مايو 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 35 ألفا و709



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "35 ألفا 709 شهداء و79 ألفا و990 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي ظل الحرب المستمرة لليوم 229، قالت الوزارة في تقريرها اليومي: "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و138 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية"، دون تحديد أماكن.

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و709 شهداء و79 ألفا و990 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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