  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حكومة غزة" تناشد الأردن توسيع وتعزيز عمل المستشفى الميداني

الأربعاء 22 مايو 2024 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حكومة غزة" تناشد الأردن توسيع وتعزيز عمل المستشفى الميداني



غزة/سما/

ناشد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، عمّان "توسيع وتعزيز عمل المستشفى الميداني الأردني" بمدينة غزة (شمال)؛ في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع للشهر الثامن.

وأكد المكتب، في بيان، "خروج غالبية مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة؛ بعد قصفها وتدميرها من قبل جيش الاحتلال"، ضمن الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشاد بـ"الدور الهام الذي يقوم به المستشفى الميداني الأردني وطاقمه الطبي بمدينة غزة، واستقباله مئات الحالات التي تحتاج لمتابعات طبية".

ولفت إلى أن هذا المستشفى أُسس في عام 2009 "وفق توجيهات ملكية سامية بعد عدوان (إسرائيل على غزة) عام 2008".

وناشد المكتب الإعلامي عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني "توسيع وتعزيز عمل المستشفى الأردني، وزيادة عدد الطواقم الطبية فيه".

وأفاد بأن هذه الخطوة المأمولة ستعزز "خدماته (المستشفى) لمرضانا وجرحانا في شمال غزة، الذين باتوا يفتقدون لمراكز الرعاية الطبية؛ بفعل التدمير الاحتلالي الممنهج للمنظومة الصحية منذ بداية العدوان".

وبالإضافة إلى المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة، أسست المملكة مستشفى ميدانيا آخر بخان يونس (جنوب) في نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني الماضي.

وحتى الساعة 13:45 "ت.غ"، لم يتوفر تعقيب رسمي أردني بشأن مناشدة المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تكشف عن ملامح خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة

وزير الجيش يلغي قانون "فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة.. ماذا يعني؟

هآرتس تكشف عملية ابتزاز إسرائيلية لسكان غزة

أول دولة أوروبية تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت

خرافة الرصيف البحري.. قطرة مساعدات في بحر احتياجات غزة

"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا حاسماً غداً لبحث صفقة التبادل

بلينكن: الكرة بملعب تل أبيب بشأن التطبيع مع السعودية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يوعز بدراسة التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات بغزة

عقب قرار سموتريتش.. البنوك الفلسطينية في حالة طوارئ

photo_2024-05-22_15-50-48

"القسام" تبث مشاهد لقنص 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابط شمال بيت حانون (فيديو)

000_34J39DM

مشروع قانون لمكافأة 20 ألف جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية بسبب قتالهم في غزة

651106Image1-1180x677_d

وول ستريت جورنال: الجيش المصري يحشد قواته على طول الحدود مع قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية