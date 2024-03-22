"القسام" تبث مشاهد لقنص 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابط شمال بيت حانون (فيديو)

غزة/سما/

بث كتائب القسام، مساء اليوم، مشاهد توثق لحظة قنص 3 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم ضابط شمال بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد قنص جنديان إسرائيليان برصاصة واحدة.

وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة ونيران قناصة في قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه بعد وقوع حادثين صعبين في غزة تبين أنه في الأول صعدت قوة على عبوة وفي الثاني عملية قنص

وأكدت مقتل نائب قائد سرية ورقيب أول وإصابة عدد آخر في الحادثين في غزة، مشيرة إلى أن هناك المزيد من الجنود الذين أصيبوا في غزة و2 منهم جراحهم خطرة.

ومنذ صباح اليوم، أعلنت كتائب القسام عن شن عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في بيانات عدة لها:

08:44 كتائب القسام تستهدف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح

09:01 كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع

09:12 في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية وفور حضور قوة الإنقاذ قام مجاهدونا بتفجير عبوة "شواظ" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع

09:28 كتائب القسام تدمّر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب عمارة بهلول في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح

11:42 كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح

11:59 تمكن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود صهاينة شمال بيت حانون شمال قطاع غزة

13:17 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع