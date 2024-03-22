فنادق ريكسوس مصر تواصل النمو والتوسع لدعمالسياحة المصرية يلدريم

شرم الشيخ/سما/

شرعت مجموعة فنادق ريكسوس مصر بتنفيذ خططها التوسعية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز نشاطها في البلاد، مُساهِمةً في جعل مصر الخيار الأمثل للسياح من مختلف أنحاء العالم، ومعززةً مكانتها بوصفها إحدى أبرز وجهات الضيافة الفاخرة فيها.

وقال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، أنّمجموعة ريكسوس تضم في الوقت الحالي 11 فندقًا وأكثر من 7000 غرفة، وتهدف إلى مواصلة جهودها التوسعية في مصر ليصل عدد فنادقها إلى 17 فندقًا تتضمن 15000 غرفةً خلال العامين المقبلين.

وسيشمل هذا التوسع فندق "ريكسوس راداميس شرم الشيخ"، الذي وصفه السيد يلدريم بأنّه "وجهة شاملة ومتكاملة"، حيث سيضم أكثر من 4000 غرفة ومدينة ملاهي ومنتزه مائي وأكثر من 40 مطعمًا ومركزًا للمؤتمرات ، وكل ما يضمن حصول الضيوف على تجربة ترفيهية منقطعة النظير.

وأكّد يلدريم أنّ هدف المجموعة من إنشاء "ريكسوس راداميس شرم الشيخ"يتمثل في رفد مصر بأكثر من مليون سائح إضافي. ويتماشى هذا التوقعمع أرقام العام الماضي البالغة 250,000 سائح والتي ستتضاعف هذا العام مع توسيع المجموعة.

وأضاف" لا يقتصر تركيز مجموعة فنادق ريكسوس مصر على زيادة عدد الغرف فحسب، بل على منح الضيوف تجارب مميزة تتسّم بالفخامة والتنوّع. فعلى سبيل المثال، يلبي"كلوب برايف من ريكسوس شرم الشيخ" الذي افتُتحمؤخرًا احتياجات العائلات الباحثة عن الخصوصية، مع 26 فيلًا مميزة لكلٍمنها شاطئها الخاص وطهاتها وفرق التدبير المنزلي الخاصة بها".

وسلط السيد يلدريم الضوء على الخدمات المصصمة خصيصًا بما يتلاءم مع احتياجات كل ضيف على حدة، قائلًا: "يرحب نفس أعضاء الفريق بالضيوف عامًا بعد عام، مما يمنحهم شعورًا بأنّهم لم يغادروا منازلهم".

وأكّد السيد يلدريم على الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة لفنادق ريكسوس، مشيرًا إلى أنّ البلاد لا تعد وجهةً سياحيةً فحسب، بل مركزًاتاريخيًا وثقافيًا يربط بين أفريقيا وأوروبا وما وراءها. وقال: "لا تقتصرخططنا التوسعية على شرم الشيخ فحسب، فلدينا مشاريع جديدة في القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة، ونهدف إلى تغطية جميع أنحاء مصر. فمصر وجهة استثنائية واعدة يجدر بالجميع رؤيتها واستكشافها".

وأوضح السيد يلدريم أنّ مجموعة فنادق ريكسوس مصر تحظى بنصيب الأسد من السوق، حيث تخضع أكثر من 50٪ من الغرف الفاخرة في البلاد لإدارتها، مؤكدًا أنّها تلتزم التزامًا لامتناهيًا بتقديم الخدمات الفاخرة وحصد رضا الضيوف، وقال: "يتمثّل شعارنا في جعل حياة الناس أسهل،فلديهم بالفعل ما يكفي من التوتر في حياتهم بالفعل. وفي هذا الإطار، أعطي فريقي دائما توجيًها واحدًا ألا وهو: لا تقل للضيف كلمة "لا" أبدًا".

وتابع حديثه بالقول: "تضمن فنادق ريكسوس مصر وصول الضيوف إلى فنادقهم كافة خلال 10 دقائق فقط، وتخطط لتنظيم حافلات مجانية لتسهيل التنقل، مما يعزز شمولية تجربة الإقامة".

وفي حديثه عن مشاريع التوسّع القائمة قال السيد يلدريم: " لدينا المزيد منالمشاريع المهمة قيد التنفيذ ومنها، مشروع ريكسوس المنتزه في الإسكندرية الذي يحتل مكانةً خاصة في قلبي، فهذا المشروع الرائع، الذي انطلق في شهر سبتمبر، يمتد على مساحة تزيد عن مليون متر مربع ويضم خمسة فنادق، وما هذا إلا دليلٌ على شغفنا بالتميز والتزامنا بتحويل مصر إلىوجهة عالمية المستوى".

وأضاف: "لا تقتصر رؤية فنادق ريكسوس على مصر فحسب، بل تشمل خططها التوسعية الوصول إلى الأسواق الدولية الرئيسية مثل لندن وألمانيا،

ومن المقرر أن تستضيف فنادق ريكسوس مصر منتدى ومعرض السياحة الافريقية العام المقبل ومن المتوقع أن يشهد هذا المعرض حضور 50,000 شخص. وسيكون من شأن هذا الحدث البارز استقطاب الاهتمام العالمي إلى مصر واستعراض التجارب الفريدة التي تقدمها فنادق ريكسوس".

واعرب عن سعادته للنتائج الايجابية التي حققتها الدورة الاولى لهذا المنتدى والمعرض في جذب الانظار الدولية الي قطاع السياحة في شرم الشيخ .

واختتم السيد يلدريم حديثه بالقول: "نسعى إلى جعل مصر واحدة من الوجهات الفريدة، حيث نقدم 12 شهرًا من الفرص للزوار من جميع أنحاء العالم".