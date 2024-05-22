لليوم الرابع.. جيش الاحتلال يحاصر مستشفى “العودة” شمال غزة

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ولليوم الرابع محاصرة “مستشفى العودة” في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ويمنع دخول وخروج الطواقم الطبية.



وقال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة، محمد صالحة، إن “قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة في تل الزعتر ببلدة جباليا، لليوم الرابع على التوالي”.

وأشار إلى أن “جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى إلى مستشفى العودة”.



وأضاف: “لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج منه (المستشفى) حيث يتم إطلاق النار على كل من يتحرك”.

ونقل شهود عيان تأكيدهم وجود عدد من الأطباء والمصابين في المستشفى، يواجهون صعوبة في مغادرته بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها محاصرة مستشفى العودة بجباليا، حيث حاصره جيش الاحتلال لمدة 18 يوما في ديسمبر/ كانون الثاني.



ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتعمد جيش الاحتلال استهداف مستشفيات غزة والمنظومة الصحية، حيث أخرج العديد من المستشفيات عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر.



ومنذ أيام تتصاعد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محوري مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وشرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وسبق وأمر جيش الإحتلال في 11 مايو/ أيار الجاري بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور “بشكل فوري”، والتوجه نحو مناطق غرب مدينة غزة.



وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.