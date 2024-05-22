  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لليوم الرابع.. جيش الاحتلال يحاصر مستشفى “العودة” شمال غزة

الأربعاء 22 مايو 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الرابع.. جيش الاحتلال يحاصر مستشفى “العودة” شمال غزة



غزة/سما/

 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ولليوم الرابع محاصرة “مستشفى العودة” في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ويمنع دخول وخروج الطواقم الطبية.


وقال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة، محمد صالحة، إن “قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة في تل الزعتر ببلدة جباليا، لليوم الرابع على التوالي”.
وأشار إلى أن “جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى إلى مستشفى العودة”.


وأضاف: “لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج منه (المستشفى) حيث يتم إطلاق النار على كل من يتحرك”.
ونقل شهود عيان تأكيدهم وجود عدد من الأطباء والمصابين في المستشفى، يواجهون صعوبة في مغادرته بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة.
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها محاصرة مستشفى العودة بجباليا، حيث حاصره جيش الاحتلال لمدة 18 يوما في ديسمبر/ كانون الثاني.


ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتعمد جيش الاحتلال استهداف مستشفيات غزة والمنظومة الصحية، حيث أخرج العديد من المستشفيات عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر.


ومنذ أيام تتصاعد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محوري مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وشرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وسبق وأمر جيش الإحتلال في 11 مايو/ أيار الجاري بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور “بشكل فوري”، والتوجه نحو مناطق غرب مدينة غزة.


وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تكشف عن ملامح خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة

وزير الجيش يلغي قانون "فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة.. ماذا يعني؟

هآرتس تكشف عملية ابتزاز إسرائيلية لسكان غزة

أول دولة أوروبية تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت

خرافة الرصيف البحري.. قطرة مساعدات في بحر احتياجات غزة

"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا حاسماً غداً لبحث صفقة التبادل

بلينكن: الكرة بملعب تل أبيب بشأن التطبيع مع السعودية

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-22_15-50-48

"القسام" تبث مشاهد لقنص 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابط شمال بيت حانون (فيديو)

000_34J39DM

مشروع قانون لمكافأة 20 ألف جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية بسبب قتالهم في غزة

651106Image1-1180x677_d

وول ستريت جورنال: الجيش المصري يحشد قواته على طول الحدود مع قطاع غزة

photo_2024-05-22_15-01-03

مؤرخ إسرائيلي مستعيداً تجربة توقيفه في مطار أمريكي: قلت للمحققين إن تل أبيب ترتكب إبادة جماعية

20240521092138afpp-afp_34tc7ml.h-730x438

موقف باريس من قرار “الجنائية الدولية” يثير حفيظة "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية