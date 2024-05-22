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جامعة هلسنكي الفنلندية تعلق التبادل الطلابي مع جامعات "إسرائيل"

الأربعاء 22 مايو 2024 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة هلسنكي الفنلندية تعلق التبادل الطلابي مع جامعات "إسرائيل"



هلسنكي/سما/

 أعلنت جامعة هلسنكي الفنلندية الأربعاء، تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات الإسرائيلية، لكنها أبقت على “التعاون البحثي” معها.
ويأتي قرار الجامعة بعد مظاهرات طلابية استمرت أكثر من شهر ضد تعاون الجامعة مع نظيراتها الإسرائيلية، وذلك بسبب سقوط ضحايا مدنيين وتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وقالت الجامعة في بيان: “تم تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات في إسرائيل بسبب سقوط ضحايا من المدنيين وتفاقم الوضع الإنساني في غزة”.
لكن الجامعة أكدت أن “التعاون البحثي” سيتواصل مع الجامعات الإسرائيلية.
ولفت البيان إلى أن الجامعة تلتزم بالمساعدة في إعادة بناء مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث في قطاع غزة.
من جانبها، انتقدت فيلغا هرمانسون، إحدى منظمي المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين قرار الجامعة.
وقالت لهيئة البث الفنلندية إن استمرار التعاون البحثي يتعارض مع مبادئ جامعة هلسنكي، “لأن جامعات إسرائيل متواطئة في الإبادة الجماعية بالمنطقة”.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري يطالب الطلاب في فنلندا، جامعةَ هلسنكي بإلغاء اتفاقيات التبادل الطلابي والتعاون البحثي مع المؤسسات التعليمية الإسرائيلية.

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