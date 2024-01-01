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عائلات أسرى إسرائيليين تقرر نشر فيديو "اختطاف المراقبات في قاعدة ناحال عوز"

الأربعاء 22 مايو 2024 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات أسرى إسرائيليين تقرر نشر فيديو "اختطاف المراقبات في قاعدة ناحال عوز"



القدس المحتلة/سما/

أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" أنهم قرروا نشر فيديو اختطاف الجنديات المراقبات في قاعدة "ناحال عوز" كما سجلته كاميرات "حماس" الليلة الساعة 18:00.


وأعلنت مقرات أهالي المختطفات أن أهالي المراقبات الخمس اللاتي ما زلن في الأسر، ليري إلباغ، كارينا أريف، أجام بيرغر، دانييلا جلبوع ونعمة ليفي، قرروا نشر مساء اليوم مقطع فيديو قاسيا لهن، للرأي العام ووسائل الإعلام.

وأوضحوا أن الفيديو، الذي مدته 03:10 دقائق، تم تحريره وحجبه، ولا يتضمن أجزاء يصعب مشاهدتها، والتي تشمل العديد من القتلى في قاعدة ناحال عوز، والقتلى داخل الملجأ الذي اختطفت منه المراقبات.


وأضافوا: "انظر إلى عيونهن. يظهر الفيديو المعاملة العنيفة والمهينة التي تعرضت لها الفتيات يوم اختطافهن، ويشهد على الخوف الهائل الذي انعكس في عيونهن. والفيديو إدانة لاذعة للفشل الوطني لإعادة المختطفين. ليست هناك مهمة أعظم، ولا انتصار أهم، ولا فرصة لإعادة الأمل إلى إسرائيل دون استعادة الجميع: الأحياء والقتلى للدفن. يجب على الحكومة الإسرائيلية ألا تضيع ولو لحظة واحدة أخرى، وعليها أن تعود إلى طاولة المفاوضات اليوم".

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