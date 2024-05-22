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مناصرون لـ"إسرائيل" يهاجمون طلبة اعتصموا نصرة لفلسطين في جامعة ميلانو الإيطالية

الأربعاء 22 مايو 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناصرون لـ"إسرائيل" يهاجمون طلبة اعتصموا نصرة لفلسطين في جامعة ميلانو الإيطالية



روما/سما/

شهدت جامعة ميلانو الإيطالية مواجهات بين مجموعة من المعتصمين المؤيدين لفلسطين وآخرين مؤيدين لإسرائيل.

وحسب المعلومات فإن نشطاء من مجموعة "لوتا كومونيستا" هاجمت المجموعة الأخرى التي تقيم مخيم دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للحرب على قطاع غزة منذ حوالي 10 أيام داخل الحرم الجامعي للمطالبة بإنهاء الاتفاقيات بين الجامعة والجامعات الإسرائيلية.

وقد انتشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الشجار العنيف الذي اندلع في ردهة الجامعة.

وقد استقبل رئيس الجامعة إيليو فرانزيني وفدا من الطلاب المؤيدين لفلسطين، وطلب منهم إنهاء الاحتجاج، معربا عن إدانته الصارمة لأعمال التخريب والاعتداء اللفظي، واحتلال المساحات الداخلية للجامعة، والذي يقوض التخطيط العادي للأنشطة المؤسسية على حساب مجتمع الجامعة بأكمله".

وطلب من الطلاب اتخاذ إجراءات لتنظيف المساحات الداخلية باسم الاحترام الذي يدينون به إلى جامعتهم، واستخدام مساحة داخلية محدودة، في ظروف آمنة وبطريقة سلمية، وحظر أي سلوك غير صحيح".

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