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هنية خلال تشييع رئيسي في طهران: مطمئنون إلى أن إيران ماضية في سياستها بدعم فلسطين والمقاومة

الأربعاء 22 مايو 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية خلال تشييع رئيسي في طهران: مطمئنون إلى أن إيران ماضية في سياستها بدعم فلسطين والمقاومة



طهران/سما/

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال مشاركته في تشييع الرئيس الإيراني في جامعة طهران، الأربعاء، عن اطمئنانه إلى أن إيران ماضية في سياستها بدعم فلسطين والمقاومة.


وقال هنية، وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، إن "الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي أكد لنا أن طوفان الأقصی هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني وأحدث تحولا تاريخيا على مستوى العالم، وأن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار استراتيجي لمشروع التحرير".

وأضاف: "الرئيس الراحل أكد لنا أن إيران مستمرة في دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق تطلعات الشعب والأمة، ونحن مطمئنون إلى أنه بحضور قيادات محور المقاومة فإن الجمهورية الإسلامية في إيران ماضية في سياستها وثوابتها برعاية قائدها في دعم فلسطين والمقاومة".

وتابع هنية قائلا: "من هنا نؤكد أن غزة ستواصل المقاومة حتى تحرير كل الأرض وفي قلبها القدس المبارك".

وكانت وكالة "تسنيم" أفادت ببدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس فريق حماية الرئيس مهدي موسوي والطيار طاهر مصطفوي ومساعد الطيار محسن دريانوش والمساعد الفني للطيار بهروز قديمي.


وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما قبل أن يوارى الرئيس الراحل الثرى.

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح الاثنين عن مقتل رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

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