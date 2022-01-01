التضخم وتأثيره على أسعار الفائدة

وكالات / سما /

لا يزال التضخم المرتفع يلقي بمخاطره على الاقتصاد العالمي، مما يضغط على ميزانيات المستهلكين ويشكل تحديا كبيرا للبنوك المركزية.

لذلك أصبح الكثيرون من الناس يلجؤون الى التداول بالعملات الرقمية لتحقيق الربح.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً على نحو كبير، مع انخفاض التضخم الأساسي.

باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ــ قليلاً عن أعلى مستوياته منذ عدة عقود.

وقد دفع هذا الإصرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول إلى التحذير من أن استمرار ارتفاع التضخم من المرجح أن يؤدي إلى تأخير أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وهو تحول كبير عن الآمال السابقة بتخفيضات في عام 2024.

البنوك المركزية تتخذ إجراءات: أسعار الفائدة في ارتفاع

واستجابة للضغوط التضخمية، تتخذ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إجراءات حاسمة من خلال رفع أسعار الفائدة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة.

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي للولايات المتحدة، بتنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة بالفعل في عام 2024، حيث أدت الزيادة الأخيرة في مايو إلى دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين.

وتعتمد فعالية هذه الزيادات على مدى السرعة التي يمكن بها ترويض التضخم. وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يكون لديه "ثقة أكبر" في أن زيادات الأسعار تتباطأ إلى هدفها المتمثل في التضخم السنوي بنسبة 2٪.

ويشير هذا الموقف المتشدد إلى احتمال فترات طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر على جوانب مختلفة من الاقتصاد.

التأثير المزدوج لارتفاع أسعار الفائدة

إن أسعار الفائدة المرتفعة هي سيف ذو حدين، حيث تؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء. فمن ناحية، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة.

وهذا يمكن أن يقلل من إنفاق المستهلكين على السلع باهظة الثمن مثل السيارات والمنازل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي كما يؤثر في استقرار أسعار الدولار. وقد تؤخر الشركات أيضًا الاستثمارات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يؤثر بشكل أكبر على النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، هناك جانب إيجابي بالنسبة للمدخرين. مع ارتفاع أسعار الفائدة، قد تقدم البنوك أسعارًا أفضل على حسابات التوفير وشهادات الإيداع. وهذا من شأنه أن يحفز الادخار وربما يوفر بعض الراحة من تآكل القوة الشرائية الناجم عن التضخم.

نظرة مستقبلية: قبضة التضخم على أسعار الفائدة

من أهم ما يجب أن تعرفه عن التضخم هو انه يرتبط بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة بشكل معقد. وإذا تراجع التضخم بسرعة، فقد تتمكن البنوك المركزية من تخفيف رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وهذا من شأنه أن يسمح بالعودة إلى سياسات نقدية أكثر تيسيراً، مما قد يحفز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، إذا ظل التضخم مرتفعا بشكل كبير، فمن المرجح حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى فترة أطول من التباطؤ الاقتصادي.

يلعب الوضع الاقتصادي العالمي أيضًا دورًا مهمًا. يمكن أن تساهم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد في التضخم من خلال رفع أسعار السلع والسلع الأساسية. وتؤدي هذه العوامل إلى تعقيد جهود البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

ابق على اطلاع بالحال الاقتصادي المتغير

يمكن للمستهلكين والشركات في هذا الوقت التعامل مع عدم اليقين الاقتصادي من خلال البقاء على اطلاع. تعد متابعة الأخبار من البنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي ومراقبة إصدارات بيانات التضخم أمرًا بالغ الأهمية.

يمكن أن تساعدهم هذه المعلومات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مواردهم المالية. قد يرغب المستهلكون في التفكير في تعديل عادات الإنفاق واستراتيجيات الميزانية الخاصة بهم لمراعاة التكاليف المرتفعة.

قد تحتاج الشركات إلى إعادة تقييم خططها الاستثمارية واستكشاف خيارات تمويل بديلة في ضوء بيئة أسعار الفائدة المتغيرة.

ومن خلال البقاء على اطلاع والتكيف مع المشهد الاقتصادي المتطور، يمكن للمستهلكين والشركات التغلب على العاصفة التضخمية الحالية وتحقيق النجاح على المدى الطويل.