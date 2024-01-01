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نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير المعتقلة وفاء جرار

الأربعاء 22 مايو 2024 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

حمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة وفاء نايف جرار (49 عامًا) من جنين، التي أقدم الاحتلال على اعتقالها يوم أمس خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين ومخيمها.

ولاحقاً، أعلن الاحتلال عن إصابة المعتقلة جرار خلال عملية اعتقالها، وجرى نقلها لإحدى المستشفيات الإسرائيلية.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أنّه لا تتوفر معلومات دقيقة عن الوضع الصحي للمعتقلة جرار، علماً أنها واستنادًا لعائلتها تعاني من مشاكل صحيّة، وبحاجة إلى متابعة وعلاج.

وأشار نادي الأسير، إلى إنّ عملية اعتقال جرار وهي زوجة الأسير عبد الجبار جرار (54 عامًا)، والمعتقل إداريًا منذ شباط 2024 وأم لأربعة من الأبناء، تأتي في إطار عمليات الانتقام الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحقّ المواطنين، والتي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحقّ أهل قطاع غزة.

وأكّد نادي الأسير، أنّ قوات الاحتلال لم تكتف باعتقال جرار، بل أقدمت على سرقة مصاغ ذهب من المنزل وأموال، إلى جانب عمليات التّرهيب والتّخريب الكبير التي طال كافة المقتنيات في المنزل.

يذكر أن عدد الأسرى الاجمالي في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية أيار/ مايو 2024، أكثر من (9300) من بينهم أكثر من (3400) معتقل إداريّ.

#نادي الأسير #وفاء جرار

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