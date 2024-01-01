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حماس ترحب بإعلان النرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

الأربعاء 22 مايو 2024 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترحب بإعلان النرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين



غزة / سما /

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي ،" نعتبر هذه الخطوةً مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعت الدول حول العالم إلى "الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا".

أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، يوم الأربعاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وقالت إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم 28 من الشهر الجاري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، ووزير خارجيته إسبن بارث إيدي، وردت تفاصيله في بيان مشترك نشرته الحكومة النرويجية على موقعها الإلكتروني، قالت إن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين “سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/ أيار الجاري”، مشيرة إلى أن عددا من الدولة الأوروبية ذات التوجه المماثل “ستعترف بدولة فلسطين رسميا في التاريخ ذاته”.

كذلك، أعلنت أيرلندا اعترافها بفلسطين كدولة.
وذكر رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس في دبلن اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ هذه الخطوة على نحو مشترك مع النرويج وإسبانيا.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أمام النواب الإسباني “الثلاثاء المقبل في 28 أيار/مايو، ستقر إسبانيا في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

#حماس #فلسطين #النرويج #ايرلندا #اسبانيا

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