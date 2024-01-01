انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر آذار

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بانخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر آذار الماضي، مقارنة مع ذات الشهر عام 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر آذار من عام 2024 بنسبة 18% مقارنة مع شهر آذار من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 122.4 مليون دولار أميركي.

وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر آذار من عام 2024 بنسبة 17% مقارنة مع شهر آذار من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 88% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2024. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 23% مقارنة مع شهر آذار من عام 2023.

أما الواردات السلعية، فانخفضت خلال شهر آذار من عام 2024 بنسبة 29% مقارنة مع شهر آذار من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 521.5 مليون دولار أميركي.

كما انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة مع شهر آذار من عام 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2024. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 34% مقارنة مع شهر آذار من عام 2023.

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 32% خلال شهر آذار من عام 2024 مقارنة مع شهر آذار من عام 2023، حيث بلغت قيمة العجز 399.1 مليون دولار أميركي.