جيش الاحتلال يزعم إغتيال قيادي في كتائب القسام

غزة / سما /

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغتيال قيادي بارز في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “قضينا على “إرهابي رئيسي” شارك في هجمات السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضاف أن طائرة تابعة لسلاح الجو بتصفية أحمد ياسر القرا، وهو ناشط رئيسي في وحدة مضادات الدبابات التابعة لحركة حماس”.

وأشار إلى أن “القرا شارك في هجمات 7 أكتوبر وقام بعدة محاولات إطلاق نار على مقاتلين بجيش الاحتلال في قطاع غزة”.

ولفت إلى أن شخصان آخران قتلا في الغارة التي استهدفت مكان القرا في خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي الاسرائيلي وسط وشرق مدينة رفح، كما أطلقت مسيرات حربية “كواد كابتر” اسرائيلية النار على مناطق متفرقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستهدفت غارات جوية من طائرة حربية اسرائيلية وسط مدينة رفح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,647 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,852، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.