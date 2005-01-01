  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الجيش يلغي قانون "فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة.. ماذا يعني؟

الأربعاء 22 مايو 2024 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش يلغي قانون "فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة.. ماذا يعني؟



القدس / سما /

أعلن وزير جيش الاحتلال يووآف غالانت عن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية.

وأكد غالانت أن قانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على كافة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة".

ويأتي تطبيق الأمر بعد مناقشة مطولة أجراها غالانت مع رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة يوسي داغان، ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

وسيسمح قانون إلغاء "فك الارتباط" في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" بالضفة الغربية.

وخطة "فك الارتباط" هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الأسبق للاحتلال أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

وفك الارتباط مصطلح سياسي يعني "فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها".

#غالانت #الاحتلال #الاستيطان #المستوطنات #الضفة

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تكشف عن ملامح خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة

هآرتس تكشف عملية ابتزاز إسرائيلية لسكان غزة

أول دولة أوروبية تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت

خرافة الرصيف البحري.. قطرة مساعدات في بحر احتياجات غزة

"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا حاسماً غداً لبحث صفقة التبادل

بالأرقام.. الثمن الاقتصادي الباهظ لإعادة احتلال قطاع غزة

هليفي في جباليا: مستعدّون للقيام بعمليات خطيرة ومعقّدة لإعادة جثث مختطفينا

الأخبار الرئيسية

كمين

كتائب القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب شمال بيت حانون

دولة فلسطين

رسميا: النرويج تعترف بدولة فلسطين

3-46-730x438-1-730x438

رسميا: إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين

الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق اجتياحه لرفح

664ceb40423604076c72c60b

هآرتس تكشف عملية ابتزاز إسرائيلية لسكان غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية