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فيديو.. جندي إسرائيلي يحرق نسخة من القرآن الكريم ومسجدا في قطاع غزة

الأربعاء 22 مايو 2024 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. جندي إسرائيلي يحرق نسخة من القرآن الكريم ومسجدا في قطاع غزة



غزة / سما /

تداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجندي من جيش الاحتلال وهو يحرق نسخة من القرآن الكريم داخل مسجد في قطاع غزة.

ونشر حساب “tamerqdh”، الفيديو عبر منصة “إكس”، وكتب: “من داخل مسجد في قطاع غزة، جندي إرهابي إسرائيلي من لواء جفعاتي نشر فيديو له على حسابه على إنستغرام أثناء حرقه للقرآن الكريم والمسجد”. وسأل تامر: “مع هؤلاء يريد العرب والمسلمون التطبيع؟”.

 

 

 

من جهته، أكد الصحافي يونس طيراوي، الشهير برصد حسابات الجنود والعسكريين الإسرائيليين، صحة الفيديو.

وكتب عبر حسابه في “إكس” الثلاثاء: “لقد قمت بمراجعة الفيديو والتحقق منه بشكل مستقل بعد التواصل مع زميلي تامر”.

وأضاف أن “الفيديو من جندي إسرائيلي في كتيبة روتيم 435 التابعة للواء جفعاتي”، مشيرا إلى أن “الحادثة وقعت في شرق رفح”.

كذلك، أشارت حسابات وسائل إعلام إسرائيلية عبر “تلغرام” إلى أن الجندي نشر الفيديو عبر حسابه الخاص في إنستغرام، “أثناء قيامه بحرق القرآن الكريم والمسجد”.

 

 

#القرآن الكريم #الاحتلال #غزة

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