الاحتلال يعترف بإصابة 100 جندي منذ بداية الهجوم على رفح

غزة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية" إن المستشفيات الإسرائيلية استقبلت قرابة 100 جندي، منذ بداية العملية العسكرية في رفح في السادس من الشهر الجاري، مصابين بجراح متفاوتة.

ونقلت الصحفية الأربعاء، عن مصادر طبية تسجيلها ارتفاعاً كبيراً في عدد الجنود الجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفيات، خاصة بعد عودة القوات الإسرائيلية إلى وسط القطاع وشماله، بعد أن كانت قد انسحبت من هاتين المنطقتين في وقت سابق.

وينقل الجنود الإسرائيليون الذين يصابون بجروح خطيرة إلى مستشفيي "برزيلاي" و"أسوتا" في أسدود كونهما الأقرب إلى القطاع، بينما ينقل معظم المصابين إلى مستشفيات كبرى في وسط إسرائيل والقدس.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 3543 جندياً أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، وتوصف إصابات 546 بأنها خطيرة وإصابات الباقين بين متوسطة وطفيفة.

في حين أصيب 1752 جندياً، بينهم 349 بحالة خطيرة، منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مدير العمليات العاجلة في مستشفى "شيبا"، د.يورام كلاين، قوله إنه "منذ أن عاد القتال ليصبح مكثفاً أكثر، ارتفع عدد المروحيات التي تهبط عندنا من مروحية واحدة في الأسبوع إلى مروحية أو اثنتين في اليوم الواحد".

مشيراً إلى أن معظم الإصابات نتيجة إطلاق قذائف مضادة للمدرعات أو انفجار ألغام.

وتعمل اليوم في قطاع غزة عشرة ألوية تابعة للجيش الإسرائيلي، نصفها في رفح و3 في جباليا و2 وسط قطاع غزة.